Путин поздравил Паралимпийский комитет РФ с 25-летием

05.01.2021, 11:22, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет РФ с 25-летием создания, отметив, что организация внесла уникальный вклад в развитие паралимпийского движения.

«Рад поздравить вас с юбилейной датой – 25-летием создания Паралимпийского комитета России. За прошедшие годы ПКР объединил своими благородными целями большую команду единомышленников, внёс поистине уникальный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпийского движения. Но главное – позволил людям с ограниченными возможностями по здоровью в полной мере раскрыть свой талант, продемонстрировать бойцовский характер и несгибаемую силу духа», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что благодаря работе ПКР российские паралимпийцы добиваются результатов на престижных международных соревнованиях, содействуют своими победами упрочению авторитета РФ как мировой спортивной державы, помогают другим людям поверить в себя.

«Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего», – добавил Путин.

В декабре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин пообщается в Международный день инвалидов, с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья.