Мнение: Нападение на американский конвой в Ираке

05.01.2021, 11:16, Разное

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Шиитская группировка "Кассим аль-Джаббарин" взяла на себя ответственность за нападение на американскую логистическую колонну к северу от Багдада в районе Ад-Дуджайль.

Колонна осуществляла снабжение одной из американских баз в районе Багдада и сопровождалась иракскими субподрядчиками.

Пока что известно о подрыве СВУ и уничтожении как минимум одной машины. О жертвах не сообщается.

После убийства Сулеймани, подобные нападения со стороны различных шиитских группировок на американские конвои, стали в порядке вещей, что в числе прочего повлияло на решение США закрыть часть военных баз и сосредоточить основные силы на нескольких оставшихся, которые можно более эффективно оборонять в рамках более оптимальной схемы снабжения, часть охраны которой переданы на откуп ЧВК и иракским военным.

Нападают на них, как правило, различные ответвления от "Хашд-Шааби", "Асаиб Ахль Аль-Хак", "Катаиб Хезбалла" и прочих. Попытки США заставить иракское правительство действовать против шиитских ополченцев в целом закончились провалом – после арестов шиитских ополченцев в Багдаде по подозрению в обстреле Зеленой Зоны и американского посольства, в столице начались митинги протеста и правительство от греха подальше всех срочно отпустило, после чего нападения продолжились. Основной лейтмотив этих атак это конечно не только месть за Сулеймани, но и создание для США крайне некомфортной обстановки для пребывания в Ираке, причем благодаря принятию закона о выводе американских войск, интегрированные в МО Ирака шиитские группировки, апеллируют к решению парламента и трактуют нападения как борьбу с американской оккупацией, что затрудняет действия правительства против них, так как правительство признает решение парламента и как минимум формально, делает вид, что пытается его выполнить. Не случайно, что на митингах в память о погибших Сулеймани и Мухандисе, лидеры шиитских группировок перед десятками тысяч человек требовали возмездия и вывода американских войск.

В конечном итоге, для Ирана стратегические цели сводятся к закрытию американских и НАТОвских баз в Ираке (в том числе и в Иракском Курдистане), наличие в Багдаде дружественного Ирану правительства и действенного шиитского блока в парламенте.

США понимают, к чему стремятся иранские стратеги, поэтому даже несмотря на заявления Трампа, Пентагон всеми силами цепляется за оставшиеся позиции в Ираке, рассчитывая, что при Байдене ситуация поменяется и США смогут от обороны на иракском направлении, более действенно бить по иранским позициям в Ираке.

Фактически, все это составные части гибридной войны между Ираном и США, где Иран уклоняясь от прямого столкновения с более сильным противником, предлагает ему бороться против многочисленных прокси-групп по всему региону, что пожирает достаточно много ресурсов и не гарантирует сколь-нибудь быстрых результатов.

PS. Ну и да, Иран вчера начал 20-процентное обогащение урана. Это еще не точка невозврата, но достаточно близко. Иран ясно дает понять Вашингтону, что если он хочет вернуться к сделке, то она должна быть возобновлена на прежних условиях, иначе Иран пойдет по пути создания ядерного оружия, на что он периодически намекает такими действиями. Собственно, обвинения в адрес Израиля в том, что он пытается в последние недели президентства Трампа толкнуть США на войну против Ирана, увязывают с тем, что при Байдена отношения США с Израилем могут измениться, а возможное возобновление ядерной сделки, может усилить позиции Ирана в целом.