Названы главные недостатки “механики” в обслуживании

05.01.2021, 11:12, Разное

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Эксперты назвали главные недостатки «механики» в плане обслуживания. Многие убеждены, что эта коробка передач является гораздо надежнее «автомата».

Более старые модели с МКПП не создавали проблем своим владельцам. Когда в мегаполисах начала повышаться плотность трафика, стали другими и требования для машинам. В первую очередь это касается функционирования мотора при низкой нагрузке на довольно маленьких оборотах.

Постепенно конструкция «механики» начала усложняться, поэтому увеличилась цена комплекта. Для более доступных транспортных средств стоимость составляла 20 тысяч рублей, а для машин премиального сегмента превышала 40 тысяч рублей. Если сюда прибавить замену синхронизаторов и подшипников, то ремонт обойдется в столько же, сколько бы пришлось потратить на обслуживание АКПП.

Постепенно «механика» стала компактнее, поэтому меньше оказался объем масляного картера. Таким образом, на пределе защитных свойств начала работать смазка. Рано или поздно все это сказывается на ресурсе движка. Усложнить конструкцию нужно было из-за массового перехода на поперечное расположение агрегата. В результате снова увеличилась общая стоимость обслуживания.