В Нью-Йорке Дарью Пынзарь из «Дома-2» обманул таксист на 460 долларов

05.01.2021, 11:12, Разное

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Экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь заявила, что их с мужем обманул таксист в Нью-Йорке. Из-за этого впечатления от города у нее оказались «смазаны».

По словам Дарьи Пынзарь, таксист обманул их на 460 долларов. Подробно об инциденте блогер рассказывать не стала, она лишь добавила, что произошло это по их вине. Кроме того, погода в Нью-Йорке оказалась слишком плохой, что тоже расстроило супружескую пару.

В Нью-Йорк Дарья Пынзарь прилетела лишь в туристических целях, чтобы погулять по нему. После осуществления всех планов они собираются отправиться в Майами, где погода более теплая и расположенная к отдыху.