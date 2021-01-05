Самбурская подогрела слухи о беременности Натальи Рудовой

05.01.2021, 11:12, Разное

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Актриса Настасья Самбурская подогрела слухи о беременности своей коллеги по цеху Натальи Рудовой. На свежем снимке, сделанном на пляже в Дубае, у блондинки многие разглядели округлившийся живот.

Перед новогодними праздниками Наталья Рудова отправилась отдыхать в Арабские Эмираты в компании друзей. Она поделилась с подписчиками фотографией в купальнике. На снимке фолловеры заметили у знаменитости слегка округлившийся живот. В комментариях многие сразу же начали гадать, находится ли Рудова в «интересном положении».

Актриса в шутку ответила, что беременна тройней из мороженного, бургера и картошки. Самбурская, в свою очередь, заявила, что ей звонил арабский шейх, весь вне себя от счастья, что родятся дети.

Звезда сериала «Универ» уже не в первый раз подшучивает над Натальей Рудовой. Осенью Самбурская опубликовала снимок с белыми локонами и обратилась к коллеге с просьбой «подвинуться». Фанаты знаменитости оценили ее чувство юмора.