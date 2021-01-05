Невестка Марченко снялась с мужем и питомцем
05.01.2021, 10:44,
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Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко Екатерина на своей странице в Instagram разместила фото с супругом и домашним питомцем – бульдогом Цезарем.
“Вот такая вот зима”, – написала она.
Вероятно, локация, на которой был сделан снимок, это дача мужа Марченко, депутата Верховной Рады от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука.
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Также невестка Марченко позировала с собакой на лестнице.
“Вечерняя прогулка. Муж фотографирует, Цезарь позирует”, – отметила она.
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Также Екатерина сделала селфи с Оксаной Марченко и опубликовала его в Instagram.
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Богдан Марченко женился на Екатерине 10 октября 2020 года. Он сын Оксаны Марченко от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом, носит фамилию матери.
С 2003 года Марченко состоит в официальном браке с Медведчуком. Дочь Марченко и Медведчука Дарью (2004) крестил президент РФ Владимир Путин.
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