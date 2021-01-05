“Возможности есть”. Степанов призвал украинцев тестироваться на коронавирус при наличии любых симптомов ОРВИ

05.01.2021, 10:44, Новости дня

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев тестироваться на коронавирус при наличии симптомов ОРВИ. Об этом он сказал на брифинге 5 января, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Как вы видите, на сегодня мы проводим небольшое количество тестов, если сравнить с нашими возможностями. Наши возможности только по ПЦР-тестированию и только в лабораториях Минздрава составляют не менее 55 тыс. тестов в сутки. Есть еще частные лаборатории, если вы готовы платить деньги за тестирование, и еще лаборатории в больницах. То есть, как мы и говорили, мы выходим на 70–75 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Но мы видим, что это количество меньше”, – сказал министр.

Он отметил, что Минздрав внедрил тестирование быстрыми тестами на антиген и эти тесты уже поступили в регионы.

“Если у вас есть любые симптомы острого респираторного заболевания, подчеркиваю – любые, пожалуйста, обращайтесь к своему семейному врачу, чтобы он либо направил на тестирование, либо сделал быстрый тест”, – сказал Степанов.

В случае отказа он призвал обращаться на горячую линию Минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 083 585 человек, 19 129 заболевших умерли, 747 408 – выздоровели. За сутки провели 39 286 тестов (24 154 – методом ПЦР и 15 132 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5 млн 645 тыс. ПЦР-тестов.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист