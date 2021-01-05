 

“Возможности есть”. Степанов призвал украинцев тестироваться на коронавирус при наличии любых симптомов ОРВИ

05.01.2021, 10:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев тестироваться на коронавирус при наличии симптомов ОРВИ. Об этом он сказал на брифинге 5 января, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Как вы видите, на сегодня мы проводим небольшое количество тестов, если сравнить с нашими возможностями. Наши возможности только по ПЦР-тестированию и только в лабораториях Минздрава составляют не менее 55 тыс. тестов в сутки. Есть еще частные лаборатории, если вы готовы платить деньги за тестирование, и еще лаборатории в больницах. То есть, как мы и говорили, мы выходим на 70–75 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Но мы видим, что это количество меньше”, – сказал министр.

Он отметил, что Минздрав внедрил тестирование быстрыми тестами на антиген и эти тесты уже поступили в регионы.

“Если у вас есть любые симптомы острого респираторного заболевания, подчеркиваю – любые, пожалуйста, обращайтесь к своему семейному врачу, чтобы он либо направил на тестирование, либо сделал быстрый тест”, – сказал Степанов.

В случае отказа он призвал обращаться на горячую линию Минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 083 585 человек, 19 129 заболевших умерли, 747 408 – выздоровели. За сутки провели 39 286 тестов (24 154 – методом ПЦР и 15 132 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5 млн 645 тыс. ПЦР-тестов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Политолог: В Хабаровском крае нет сепаратистских настроений

28.08 / В РФ обновлённый Chery Tiggo 7 Pro получит три комплектации

18.12 / “Хочется уже ходить без боли”. Повалий после перелома ноги передвигается с помощью трости

11.12 / Джонсон допустил, что Британии не удастся заключить соглашение с ЕС

06.07 / Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

16.08 / Завершился автопробег в поддержку присвоения Северодвинску звания «Город трудовой доблести»

17.10 / Специалист по деловой этике проанализировала стилистику корпоративных писем Олега Тинькова

27.08 / Число заявок на пособие по безработице в США держится на уровне 1 млн

16.11 / Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

07.08 / У губернатора Огайо диагностирован коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска