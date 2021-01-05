 

Российские военные расследуют дело о сбитом вертолете Ми-24 в Армении как умышленное убийство

05.01.2021, 10:44, Новости дня
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Российские военные переквалифицировали на более тяжкую статью уголовное дело по сбитому Азербайджаном на территории Армении российскому вертолету Ми-24. Теперь военные следователи расследуют его как умышленное убийство, сообщило агентство “Интерфакс” со ссылкой на информированный источник.

Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировали на более тяжкую статью – часть 2 статьи 105 (умышленное убийство двух или более лиц), сказал собеседник.

Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором могут присудить и пожизненное заключение. Источник отметил, что решение приняли по результатам следственно-оперативных действий в рамках дела.

По его словам, следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия, а затем собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано.

При этом как долго будет вестись следствие – неизвестно, так как подозреваемые находятся на территории другого государства. Расследование дела ведут военные следователи в российской базе в армянском городе Гюмри.

Российский вертолет разбился 9 ноября прошлого года вблизи границы Армении и Азербайджана. Он упал возле села Ерасх в Араратской области Армении. Известно о двух погибших и одном раненом. В министерстве обороны РФ заявили, что упавший российский вертолет был сбит. 

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит азербайджанскими военными по ошибке. Ведомство принесло свои извинения и заявило о готовности выплатить компенсацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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