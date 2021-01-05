До конца года на рынке появится несколько линеек ноутбуков с гибкими экранами

05.01.2021, 10:32, Новости дня

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Еще в прошлом году компания Lenovo удивила пользователей необычным ноутбуком с гибким экраном. Модель устройства ThinkPad X1 Fold вышла с дисплеем, размер диагонали которого составлял 13,3 дюйма.

По словам экспертов, до конца текущего года, как минимум, несколько производителей представят аналогичные по конструкции устройства. Не исключено, что выйдут целые линейки ноутбуков с гибкими экранами, однако цены на них будут высокими, утверждают специалисты.

В выпуске такой продукции заинтересована компания Intel, предоставляющая в качестве основного комплектующего свои процессора, отмечают аналитики DigiTimes. Главное, чтобы гибкие экраны понравились большинству пользователей, а не только их малой части.