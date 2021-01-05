 

Курс доллара снизился до 74,11 рублей

05.01.2021, 10:30, Новости дня
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,29%, до отметки в 74,11 рублей, курс евро – на 0,12%, до 90,85 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск.

К 10.09 мск курс доллара уже рос до 74,58 рублей (+0,34%). Евро также перешел в «зеленую» зону и торговался на уровне 91,5 рублей (+0,6%), передает ТАСС.

Во вторник на мировых биржах цены на нефть пошли вниз. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась до 50,97 долларов за баррель.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что евро будет лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы.



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