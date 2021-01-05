 

Виктория Дайнеко: «Не вижу смысла в отношениях ради отношений»

05.01.2021, 10:20, Разное
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Виктория Дайнеко решила пообщаться со своими поклонниками в микроблоге Instagram, отвечая на их вопросы в разделе Stories. Певица прокомментировала свою личную жизнь и призналась, что пока одна.
По словам артистки, она не видит смысла «заводить отношения ради отношений». Также Виктория Дайнеко не понимает, как можно выйти замуж только для статуса. На данный момент она ощущает себя очень комфортно, уделяет достаточно внимания семье и друзьям. Если она встретит «любовь всей жизни», то тогда и будет задумываться о регистрации брака. Артистка призналась фолловерам, что хочет размеренную жизнь и никуда не собирается спешить.

Многие поклонники Виктории Дайнеко мечтают о том, чтобы она вновь возобновила отношения с Алексеем Воробьевым. Роман с коллегой у нее был еще до того, как певица вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана, от которого родила дочь.



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