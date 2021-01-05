 

Анна Заворотнюк: «В детстве я была самой настоящей пацанкой»

05.01.2021, 10:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своем микроблоге Instagram Анна Заворотнюк призналась подписчикам, что в детстве она была настоящей пацанкой со сбитыми коленями и синяками. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» вспомнила несколько приключений, которые с ней случились в тот период времени.
По словам наследницы Анастасии Заворотнюк, она безумно любила лазить по деревьям, а также прыгать с «тарзанки» и с парашюта. Когда-то Анна Заворотнюк каталась на Воробьевых горах на роликах. В какой-то момент она поняла, что сломались тормоза, но ничего не могла с этим сделать. На полной скорости дочь артистки врезалась в стоящий торговый ларек, едва не перевернув его. Продавец и свидетели происшествия были очень напуганы случившимся, а Анна Заворотнюк поехала дальше «с гордо поднятой головой». Как отметила дочь актрисы, таких историй из детства у нее «накопилось миллион». Поклонники выразили ей благодарность за откровенность в комментариях. Многие поддержали идею и рассказали собственные забавные истории из детства.

Фолловеры восхитились снимком, которым дочь Анастасии Заворотнюк сопроводила свой пост. На фото она запечатлена в белом платье с перьями и кружевных перчатках. Несмотря на нежный наряд и вечерню укладку, образ получился довольно дерзким из-за белоснежных высоких кед. По мнению поклонников, на фото Анна Заворотнюк получилась очень женственной и нежной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Мнение: Лубянские войны

18.10 / Рита Дакота купила две квартиры с видом на Москва-Сити

25.07 / В Москве задержали людей, кормивших голубей

29.12 / Кожа на руках сухая и трескается: почему это происходит и что делать?

18.12 / Агата Муцениеце заявила о намерении выйти замуж во второй раз

13.11 / Мнение: Каждый день забирается на березу, чтобы попасть в универ

24.10 / Диетолог Краснова назвала «полезные» привычки, которые могут навредить здоровью

20.11 / Глобальное потепление приводит к гибели детей на льду

13.12 / Явление Девы Марии в Междугорье

28.06 / Раскрыт способ сэкономить на услугах ЖКХ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска