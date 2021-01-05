Анна Заворотнюк: «В детстве я была самой настоящей пацанкой»

05.01.2021, 10:20, Разное

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В своем микроблоге Instagram Анна Заворотнюк призналась подписчикам, что в детстве она была настоящей пацанкой со сбитыми коленями и синяками. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» вспомнила несколько приключений, которые с ней случились в тот период времени.

По словам наследницы Анастасии Заворотнюк, она безумно любила лазить по деревьям, а также прыгать с «тарзанки» и с парашюта. Когда-то Анна Заворотнюк каталась на Воробьевых горах на роликах. В какой-то момент она поняла, что сломались тормоза, но ничего не могла с этим сделать. На полной скорости дочь артистки врезалась в стоящий торговый ларек, едва не перевернув его. Продавец и свидетели происшествия были очень напуганы случившимся, а Анна Заворотнюк поехала дальше «с гордо поднятой головой». Как отметила дочь актрисы, таких историй из детства у нее «накопилось миллион». Поклонники выразили ей благодарность за откровенность в комментариях. Многие поддержали идею и рассказали собственные забавные истории из детства.

Фолловеры восхитились снимком, которым дочь Анастасии Заворотнюк сопроводила свой пост. На фото она запечатлена в белом платье с перьями и кружевных перчатках. Несмотря на нежный наряд и вечерню укладку, образ получился довольно дерзким из-за белоснежных высоких кед. По мнению поклонников, на фото Анна Заворотнюк получилась очень женственной и нежной.