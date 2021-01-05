Бабкина ответила на слухи об изменах молодого возлюбленного

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05.01.2021, 10:20, Разное
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Певица Надежда Бабкина ответила на слухи по поводу измены ее молодого возлюбленного Евгения Гора. Она отметила, что возраст не играет никакой роли в отношениях. Вместе звездная пара уже почти 16 лет.
Надежда Бабкина очень любит Евгения Гора, который младше ее на 30 лет. Поклонников настораживает, что пара до сих пор не оформила свои отношения официально. Певица считает, что лучшее событие, которое с ней произошло, – встреча Евгения Гора. Избранника она назвала нежным, обходительным и талантливым. Артист покорил Надежду Бабкину с первого взгляда.

По словам артистки, ее и избранники уже не раз пытались развести. Она никогда не переживает по поводу таких слухов. Несмотря на то, что Евгений Гор намного младше Бабкиной, душой артист старше ее.

Знаменитость полностью доверяет своему избраннику. Она не желает спорить с хейтерами, которые пытаются выставить его изменником и предателем. Бабкина отметила, что Гор имеет музыкальное образование и знает три языка, себя артист способен полностью обеспечить самостоятельно. Слабость избранника Бабкиной заключается в душевной доброте. Понимая, что не может резко ответить ненавистникам, он принял решения не посещать публичные мероприятия вместе с артисткой.



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