 

Ученые предсказали мощнейшие землетрясения по всей Земле

05.01.2021, 10:21, Разное
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В ближайшие два десятилетия по всей планете участятся землетрясения из-за изменения формы циркуляции атмосферы, что оказывает влияние на количество случаев этого опасного природного явления. Соответствующее заявление сделал ученый-геофизик Виктор Боков.

Он подчеркнул, что все землетрясения – это тектонические процессы с воздействием атмосферы на кору Земли. Из-за давления атмосферы почва может прогнуться до 40 сантиметров на разломах тектонических плит. Поэтому многое в этом вопросе зависит от циркуляции атмосферы.

– Есть две основные формы циркуляции атмосферы: форма C связана с Азорским антициклоном, а форма E – с Сибирским. И вот когда эти меридиональные процессы усиливаются, землетрясений возникает больше. Особенно мощных. Это связано с блокированием атмосферы мощными антициклонами. И вот сейчас несколько лет у нас наблюдается преобладание меридиональных форм циркуляции, – отметил Боков.

Однако завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов считает, что это всего лишь совпадение и никакой связи частоты землетрясений с атмосферой нет.

Отметим, что на днях крупное землетрясение произошло в Иркутске.

10 декабря жители города проснулись от сильнейшей тряски: в домах зашатались стены, зашевелилась мебель. На потолках появились трещины. Многие в страхе выскочили на улицу, опасаясь разрушительных последствий. Такого землетрясения, говорят местные, в регионе не было два десятилетия.



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