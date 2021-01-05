Ученые в ближайшие 10 лет создадут препарат, удваивающий продолжительность жизни

05.01.2021, 10:19, Разное

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Британский ученый Эндрю Стил заявил, что научный мир уже вплотную приблизился к созданию лекарственного препарата, способного удвоить продолжительность жизни человека. Произойдет это событие в ближайшее десятилетие.

По словам биолога, в ближайшее время замедление процессов старения станет реальностью для человечества. Ученый подчеркнул: это не значит, что люди преклонного возраста вернутся к юному состоянию организма. Стил считает, что ученые создадут препарат, который предотвратит проблемы со здоровьем, связанные с возрастными изменениями организма. Например, уйдут артрит, боли в суставах и хрупкость костей. Скоро исследователи смогут найти главные причины болезней и создать эффективные лекарственные препараты. Это позволит существенно замедлить процесс старения, а старческие недуги проявят себя лишь в далеком будущем.

Сейчас ученые проводят испытания инновационных разработок, способных продлить жизнь человека. Эндрю Стил считает, что на первых порах будет очень необычным встретить возрастного человека, не жалующегося на артрит, сердечно-сосудистые заболевания или онкологию. При этом биолог считает, что 150-летние пенсионеры не будут выглядеть как 20-летние парни и девушки. Отличия во внешности будут обязательно присутствовать.