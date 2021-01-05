Следственный комитет возбудил уголовное дело против коронавируса

05.01.2021, 9:51, Разное

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК («Покушение на убийство») и ч. 1 ст. 236 УК («Заражение коронавирусной инфекцией») против коронавируса COVID-19, который заразил 3 186 000 тысяч россиян, в результате нанёс их здоровью вред разной степени тяжести, а в некоторых случаях был зафиксирован летальный исход.

В соответствии с планом оперативных мероприятий, коронавирус должен предстать перед судом, который примет решение об аресте. В связи с повышенной контагиозностью подозреваемого и риском для здоровья сотрудников правоохранительных органов, судебный процесс пройдёт в дистанционном режиме.

Исходя из инкриминируемых COVID-19 правонарушений, государственный обвинитель будет требовать для него высшую меру наказания – пожизненное заключение в колонии строгого режима. Руководство ФСИН предложило для отбывания наказания коронавируса колонию «Чёрный дельфин» в городе Соль-Илецк Оренбургской области. В случае если обвиняемого не смогут доставить в место назначения, его объявят во всероссийский розыск.