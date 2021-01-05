 

Впервые за 15 лет компания AMD опередила Intel в продажах настольных процессоров

05.01.2021, 9:40, Новости дня
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Компании Intel и AMD в буквальном смысле поделили мировой рынок настольных процессоров. Однако за последний период американский производитель уступил первенство.

Это случилось впервые за последние пятнадцать лет, утверждают эксперты. Intel больше не чемпион, его доля на рынке сократилась и составляет сейчас 49,2%. Остальные 50,8% принадлежат уже компании AMD, утверждают аналитики PassMark Software.

Впрочем, соперничество между двумя гигантами – это далеко не новая тема. Специалисты напоминают, что AMD уже вырывалась вперед, оставляя позади компанию Intel. Но было это еще в 2006 году. Кроме того, AMD пока еще не настолько сильна в других сегментах. Например, данному производителю принадлежит всего 16,3% в сферы мобильных гаджетов.



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