 

В РФ ввели новые правила размещения детей на объектах отдыха

05.01.2021, 9:38, Новости дня
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Размещение более десяти детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории РФ запрещено с 1 января 2021 года, если имеется только один эвакуационный выход.

«В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более десяти детей на одном этаже с одним эвакуационным выходом», – говорится в правилах противопожарного режима в России, утвержденных постановлением правительства, передает РИА «Новости».

Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Ранее сообщалось, что каждый девятый житель России больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020 года. Большинство беспокоит страх безработицы и безденежья.



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