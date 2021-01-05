Цены на нефть снизились в ожидании локдаунов

05.01.2021, 9:38, Новости дня

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На мировых биржах цены на нефть пошли вниз. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась до 50,97 долларов за баррель.

Эксперты считают, что на это влияют опасения объявления в разных странах новых локдаунов из-за пандемии коронавируса, а также решений ОПЕК+, которые будут приняты во вторник на заседании в 17.30 по мск, передает «Московский комсомолец».

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась до 50,97 долларов за баррель. Пошли вниз и цены на февральские поставки нефти WTI – на данный момент баррель нефти этой марки стоит 47,55 долларов.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что евро будет лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы.