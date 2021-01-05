Ирану обогатил уран на ядерном объекте в Фордо

05.01.2021, 9:38, Новости дня

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Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«Примерно в семь часов вечера (в понедельник) мы достигли двадцатипроцентного обогащения», – сказал Камальванди, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал IRINN.

В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие.

Госдеп США заявил, что решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом». В Госдепе считают, что «попытки» Ирана «усилить кампанию ядерного шантажа» будут «терпеть неудачу».