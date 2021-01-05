 

NBC – британский суд отменил экстрадицию Ассанжа в США

05.01.2021, 9:34, Новости дня
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Британский суд постановил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не может быть экстрадирован в США по причинам психического здоровья, пишет NBC News. По словам психиатра Майкла Копельмана, в случае неизбежной экстрадиции в США, где Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы, основатель WikiLeaks найдёт способ совершить самоубийство.


Reuters

В минувший понедельник суд Великобритании постановил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не может быть экстрадирован в США, ввиду его нестабильного психологического состояния и риска самоубийства, пишет NBC News. Юристы американского правительства уже заявили, что будут оспаривать решение.

Как отмечает издание, в случае экстрадиции Ассанжу будет грозить до 175 лет тюрьмы по 17 обвинениям в шпионаже. Адвокаты Ассанжа заявили, что иск против их подзащитного политически мотивирован, что противоречит соглашению между Великобританией и США об экстрадиции. Однако судья Ванесса Барайтсер отклонила этот довод, постановив, что его недостаточно. Тогда адвокаты заявили, что экстрадиция Ассанжа невозможна из-за состояния его здоровья: в итоге суд согласился с этим аргументом.

Согласно заключению психиатра Майкла Копельмана, в случае неизбежной экстрадиции в США, Ассанж найдёт способ покончить с собой. Как пишет NBC News, суд постановил, что деятельность Ассанжа выходила за рамки журналистских расследований.

Сторонники Ассанжа заявили, что вскрытые им документы содержали свидетельства о военных преступлениях США. По словам сожительницы Ассанжа Стеллы Морис, родившей от него двоих детей, Ассанж является «невиновным человеком, содержащимся в тюрьме уже два года за публикацию правды о преступлениях государства, о военных преступлениях и нарушениях прав человека. Это пятно на демократии». 



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