Daily Telegraph – «просто абсурд» — реставрацию Биг-Бена откладывают до 2022 года

05.01.2021, 9:34, Новости дня

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Члены британского парламента выразили недовольство увеличением сроков и стоимости реставрации Биг-Бена. Ранее стало известно, что работы на башне завершатся не ранее 2022 года, пишет The Daily Telegraph. Британскую общественность также возмутило, что на башню установят лифт, не предназначенный для подъёма людей — туристам придётся самостоятельно подниматься по 334 ступенькам.



Reuters

Миллионы британцев встретили «долгожданное» окончание 2020 года под привычный бой часов на башне Биг-Бен. Часом ранее символичный удар большого колокола на часовой башне ознаменовал завершение переходного периода перед выходом Великобритании из состава Евросоюза. Однако, как пишет The Daily Telegraph, бой курантов в новогоднюю ночь мог стать последним на несколько месяцев.

Дело в том, что в парламенте Великобритании заявили, что реконструкция одной из главных достопримечательностей Лондона, которая обойдётся в £80 млн, будет завершена не ранее 2022 года.

Как напоминает издание, реконструкция Елизаветинской башни началась в 2017 году. Как ожидалось четыре года назад, её стоимость должна была составить около £29 млн. Тогда в палате общин обещали, что все работы будут завершены уже в 2021 году. Тем не менее с тех пор выросла не только стоимость реконструкции, но и сроки её проведения.

«До пандемии COVID-19 проект должен был быть завершён к концу 2021 года. Однако из-за закрытия объекта на четыре месяца и снижения производительности дата завершения работ в 2021 году выглядит маловероятной», — гласит заявление, сделанное в конце декабря, однако привлекшее внимание СМИ только сейчас.

Точная дата окончания реконструкции неизвестна. При этом британцев заверили, что в 2021 году колокол на часовой башне вновь пробьёт в День памяти павших и в новогоднюю ночь.

Однако в Великобритании оказались возмущены тем, что процесс затягивается и требует всё больших материальных вложений. Так, в субботу член парламента от Консервативной партии Марк Франсуа, который помог собрать £220 тыс., для того чтобы колокол часов Биг-Бена ударил в честь окончания процесса брексита в 11 часов вечера 31 декабря, призвал пересмотреть программу реставрации. По словам политика, она бросает тень на более масштабную программу реконструкции и обновления Вестминстерского дворца.

«После COVID-19 общественность ни за что не одобрит многомиллиардную программу реконструкции парламента, если она будет осуществляться столь же неуклюже», — приводит издание слова Франсуа.

Более того, недовольство британцев вызвало то, что лифт, который впервые будет установлен в Елизаветинской башне, не предназначен для подъёма посетителей, которые не могут преодолеть 334 ступеньки, для того чтобы увидеть большой колокол Биг-Бена. Так, пресс-секретарь парламента уточнил, что лифт устанавливается лишь для эвакуации с башни в случае необходимости.

Спикер палаты общин парламента Линдси Хойл пообещал выяснить, почему лифт не может поднимать людей с ограниченными возможностями, пишет The Daily Telegraph.

«Это просто абсурд. Вся идея заключается в том, что когда вы тратите такие деньги, меньшее, что вы можете сделать — это убедиться, что это доступно всем», — заявил источник, приближенный к Хойлу.

«Я в ярости. Не могу поверить, что превышение стоимости и времени вылилось в то, что даже не был обеспечен обещанный доступ для людей с ограниченными возможностями. Это возмутительно», — отметила бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом.