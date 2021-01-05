Ультраобработанная пища убивает организм в два раза быстрее

05.01.2021, 9:28, Разное

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Ученые считают, что употребление ультраобработанной пищи в два раза быстрее убивает организм человека. Присутствие таких продуктов в рационе чревато высоким риском развития сердечно-сосудистых болезней и наступления преждевременной смерти.

Десятилетнее исследование на эту тему провели специалисты из Италии. Они наблюдали за 23,3 тысячи мужчинами и женщинами в возрасте от 35 лет и старше. Авторы научной работы собирали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках испытуемых.

Обнаружено, что те, у кого в рационе присутствовало очень много ультраобработанной пищи, имели повышенный риск смерти от заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, у них мог наступить инсульт.

Участники научной работы, получавшие в день от 15 до 50% калорий из вредной еды, имели на 58% больше шансов преждевременно умереть, нежели их сверстники, питающиеся правильно. К тому же на 52% увеличивался риск наступления летального исхода от инсульта или иного типа цереброваскулярного недуга.