 

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 85,5 млн человек

05.01.2021, 9:00, Новости дня
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В мире по состоянию на утро 5 января коронавирус подтвержден почти у 85 млн 654 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

1 млн 853 тыс. человек умерли, 48,1 млн – выздоровели.

Наибольшее распространение вируса зафиксировано в таких странах: 

  • США (20,8 млн заболевших, почти 353,5 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют);
  • Индия (10,3 млн заболевших, 149,6 тыс. умерших, 9,9 млн выздоровевших);
  • Бразилия (почти 7,75 млн заболевших, 196,6 тыс. умерших, 6,95 млн выздоровевших);
  • Россия (3,2 млн заболевших, 58,2 тыс. умерших, 2,6 млн выздоровевших);
  • Великобритания (2,7 млн заболевших, 75,5 тыс. умерших, 6260 выздоровевших (возможно, информация неполная).
Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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