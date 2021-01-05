Число заболевших COVID-19 в мире превысило 85,5 млн человек
05.01.2021, 9:00,
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В мире по состоянию на утро 5 января коронавирус подтвержден почти у 85 млн 654 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
1 млн 853 тыс. человек умерли, 48,1 млн – выздоровели.
Наибольшее распространение вируса зафиксировано в таких странах:
- США (20,8 млн заболевших, почти 353,5 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют);
- Индия (10,3 млн заболевших, 149,6 тыс. умерших, 9,9 млн выздоровевших);
- Бразилия (почти 7,75 млн заболевших, 196,6 тыс. умерших, 6,95 млн выздоровевших);
- Россия (3,2 млн заболевших, 58,2 тыс. умерших, 2,6 млн выздоровевших);
- Великобритания (2,7 млн заболевших, 75,5 тыс. умерших, 6260 выздоровевших (возможно, информация неполная).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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