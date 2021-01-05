 

4 января боевики на Донбассе пять раз нарушали режим тишины – штаб ООС

05.01.2021, 9:00, Новости дня
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4 января на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 5 января.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку от Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” возле Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов”, – говорится в сообщении.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

С начала суток 5 января нарушений режима тишины на Донбассе не было, отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3518591228366145/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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