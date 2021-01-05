Иран захватил танкер Южной Кореи в Персидском заливе

05.01.2021, 9:00, Новости дня

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Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе судно под флагом Южной Кореи, сообщило иранское агентство Tasnim 4 января со ссылкой на заявление военно-морских сил (ВМС) КСИР.

Представители Ирана утверждают, что танкер нарушал законы о защите морской среды. В заявлении отдела по связям с общественностью ВМС КСИР говорится, что нефтеналивной танкер под южнокорейским флагом Hankuk Chemi вышел из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии.

Танкер перевозил 7,2 тыс тонн нефтехимических материалов. В составе экипажа находятся граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы.

Нефтяной танкер пришвартовался в южном портовом городе Ирана Бендер-Аббас для судебных процедур, которые должны выполнить иранские судебные чиновники, отмечает иранское государственное новостное агентство Irib. Судно задержали по запросу прокуратуры иранской провинции Хормозган, уточняется в сообщении.

Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, знает об инциденте и следит за ситуацией, сообщила пресс-секретарь Ребекка Ребарич в ответ на запрос Reuters.

Инцидент произошел накануне запланированного визита замминистра иностранных дел Южной Кореи в Тегеран. Во время этого визита стороны планируют обсудить требование Ирана разморозить 7 млрд долларов в южнокорейских банках, замороженных из-за санкций США.