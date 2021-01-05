Названы главные страхи россиян в 2021 году

05.01.2021, 8:46, Новости дня

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Каждый девятый житель России больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020 года. Большинство беспокоит страх безработицы и безденежья, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

По данным исследования, каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%). Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, – 6%. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют, передает РИА «Новости».

При этом аналитики отметили, что страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% респондентов боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% боятся безденежья, а 17% тревожатся о здоровье, своем и близких.

Совсем не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. Причем самые бесстрашные – молодежь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц (27%). Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тыс. рублей – о закрытых границах (7%)», отметили аналитики.

Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.

Исследование проводилось с 23 по 27 декабря 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

В декабре сообщалось, что, по результатам опроса ВЦИОМ, россияне попросили бы у Деда Мороза в подарок здоровья для себя, близких и вообще всех людей, свидетельствуют.