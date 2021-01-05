Guardian – «никаких сомнений» — Джонсон подтвердил ужесточение карантина в Англии

05.01.2021, 8:44, Новости дня

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В связи с распространением коронавируса правительству придётся ужесточить карантинные ограничения в Англии. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, При этом политик не стал называть конкретные сроки введения этих мер, пишет The Guardian.



Reuters

Борис Джонсон заявил, что британскому правительству потребуется ещё больше ужесточить ограничения в Англии, чтобы справиться с быстро растущим уровнем заражения коронавирусом. При этом он не сообщил точных сроков, когда это может произойти, пишет The Guardian.

Джонсон выступал перед журналистами во время визита в больницу Chase Farm на севере Лондона, где впервые после испытаний делали прививку новой вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca. Премьер признал, что властям необходимо предпринять дальнейшие действия.

«Если вы посмотрите на цифры, то у вас не останется никаких сомнений в том, что нам придется принять более жёсткие меры. И мы объявим о них в своё время», — подчеркнул Джонсон.

Он также ответил на вопрос о том, насколько быстро новое средство от коронавируса получит распространение в стране. «У нас есть возможности; проблема в поставках вакцины, — заявил Джонсон. — Это не совсем проблема производства, хотя она отчасти с ним связана. Каждая партия должна быть надлежащим образом утверждена и проверена на качество».

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок также комментировал ужесточение ограничений. По его словам, вероятный переход оставшихся областей Англии на самый высокий уровень карантина в стране может произойти в течение 24 часов.

Хэнкок также выступил с защитой стремления правительства оставить открытыми многие школы в Англии. По его словам, закрытие учебных заведений — «крайняя мера из-за всех негативных последствий этого решения».

Однако профсоюзы преподавателей раскритиковали эту инициативу и потребовали, чтобы правительство Джонсона пересмотрело текущую политику. На их взгляд, предлагаемый план «подвергает работников образования серьёзному риску ухудшения здоровья и может спровоцировать пандемию».

Тем времен Лейбористская партия призывает к полной и незамедлительной национальной изоляции Англии. Они аргументируют свою позицию тем, что увеличения числа случаев заражения приводит к росту госпитализаций, а, следовательно, к ещё большей нагрузке на систему здравоохранения.

Хэнкок признал, что система здравоохранения «испытывает значительное давление». Но он предположил, что нагрузка едва ли заметно увеличилась по сравнению с первым пиком коронавируса весной с учётом увеличения мест в больницах, подчёркивает The Guardian.