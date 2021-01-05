 

Times – вернуться к диалогу и сотрудничеству — Пекин предложил Байдену оливковую ветвь

05.01.2021, 8:44, Новости дня
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В недавнем интервью глава МИД КНР Ван И дал понять, что его страна надеется на улучшение отношений с США после вступления Джо Байдена в должность президента. По словам чиновника, китайские власти рассчитывают, что новой администрации удастся «действовать рационально, возобновить диалог, вернуть двусторонние связи в нормальное русло и перезагрузить сотрудничество» с Поднебесной, пишет The Times.


Reuters

Приход к власти администрация Джо Байдена может открыть «новое окно надежды» для восстановления отношений между Пекином и Вашингтоном. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНР Ван И, передаёт The Times.

По словам китайского чиновника, Дональд Трамп принял «абсолютно ошибочный» курс в отношении Поднебесной. Он призвал Байдена «взять на вооружение рациональность, возобновить диалог, вернуть двусторонние связи в нормальное русло и перезагрузить сотрудничество».

«Основная причина заключается в том, что американские власти серьёзно ошиблись в оценке Китая и стали рассматривать страну в качестве так называемой величайшей угрозы. Тем самым они выбрали совершенно неправильную политику»,  заявил Ван в своём свежем интервью.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал китайское руководство как «хрупкую диктатуру», которая жёстко подавляет различные свободы. В целом при администрации Трампа политика Америки в отношении Китая заметно изменилась, и на смену взаимодействию пришёл «принципиальный реализм», напоминает издание.

Пекин винит Трампа в том, что отношения между двумя сверхдержавами ухудшились из-за торговых споров. Эта напряжённость усугубилась на фоне подавления демократического движения в Гонконге, территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, шпионских скандалов, вопроса о происхождении коронавируса, а также попыток Поднебесной вернуть контроль над Тайванем, обращает внимание The Times.

Ожидается, что Байден будет придерживаться в отношениях с Пекином жёсткого подхода, аналогичного подходу Трампа. Но глава МИД Китая, похоже, «предлагает Вашингтону оливковую ветвь», рассуждает издание.

По мнению Вана, две страны находятся на распутье, но Пекин будет стремиться к сотрудничеству и стабильности, не вмешиваясь во внутреннюю политику Америки. «В том же ключе США также должны уважать социальную систему, путь развития, выбранный китайским народом, и его законные права на лучшую жизнь»,  добавил он.

В то же время глава китайской дипломатии не выказал никаких признаков того, что его страна готова пойти на компромисс по Тайваню. Пекин отверг призыв президента островного государства к конструктивному диалогу как «дешёвую уловку», заключает The Times.



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