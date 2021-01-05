Daily Mail – менее 400 человек за неделю — Макрона раскритиковали за медленную вакцинацию Франции

05.01.2021, 8:44, Новости дня

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Президент Франции Эммануэль Макрон старательно пытается избежать национального скандала. Его правительство обвиняют в том, что оно слишком медленно распространяет средство от коронавируса. Ведь с начала запуска вакцинации в стране прививку получили всего лишь несколько сотен французов, передаёт Daily Mail.



Reuters

В Британии прививку от COVID-19 получили более миллиона жителей, а во Франции — всего несколько сотен человек. Всё из-за того, что Евросоюз «напортачил» со своей системой заказов, пишет Daily Mail.

Эммануэль Макрон подвергается критике из-за медленного распространения вакцин. Ситуация довела французского президента «до белого каления», который за закрытыми дверями называл задержки «недостойными» французского народа, считает издание.

ЕС на несколько недель отстал от Великобритании и США, одобрив вакцины Pfizer только 21 декабря. С тех пор блок обеспечил всего 300 миллионов доз для 446 миллионов населения, обращает внимание Daily Mail.

Но в медленном старте вакцинации Франции нельзя винить только брюссельскую бюрократию. Германия уже сделала 200 тыс прививок, Италия — 80 тыс и Польша — 50 тыс, в то время как Макрон изо всех сил пытается избежать национального скандала.

Французский лидер в своём новогоднем обращении к нации пообещал, что не будет никаких «неоправданных задержек» в проведении вакцинации. Но, по сообщениям французских СМИ, в частном порядке жёстко прошёлся по тому, с какой скоростью продвигается в стране иммунизация граждан от коронавируса.

«Я веду войну утром, днём, вечером и ночью, – якобы говорил на встрече с правительством президент, который недавно сам перенёс COVID-19. – Я ожидаю от всех такой же самоотверженности. Так не пойдёт. Ситуация должна измениться быстро и решительно».

Заместитель председателя ультраправой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла заявил, что Франция стала «посмешищем для всего мира». «Мы вакцинировали за неделю столько же, сколько немцы вакцинировали за 30 минут. Это какой-то позор», — сказал он в эфире одного из местных телеканалов.

По данным министерства здравоохранения Франции, прививку в стране получили всего 352 человека. Правительство начало кампанию вакцинации жителей домов престарелых, что является трудоёмким процессом, учитывая, что согласие требуется от каждого пациента, подчёркивает издание.

Глава технического комитета по вакцинам при французском управлении здравоохранения Элизабет Буве сказала, что стратегия останется прежней, но «вероятно, её следует ускорить». «Нам не следует сгущать краски: вакцинацию мы начали только неделю назад, поэтому нельзя называть происходящее катастрофой», — заявила она.

К настоящему моменту ЕС одобрил только вакцину Pfizer-BioNTech, в то время как средство, разработанное французской Sanofi и британской GSK, будет готово только позже в этом году из-за задержек. При этом правительство Франции категорически отрицает, что оно тормозит процесс, так как ожидает появления отечественного лекарства, заключает Daily Mail.