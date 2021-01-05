Давид Манукян задумался о свадьбе с Бузовой на Мальдивах

05.01.2021, 8:38, Разное

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Российский блогер и танцор Давид Манукян в очередной раз намекнул на возможную свадьбу с Ольгой Бузовой. Над вопросом женитьбы он задумался во время отдыха на Мальдивах, куда они отправились встретить Новый год.

Пара регулярно публикует фотографии в Instagram, демонстрирующие, как они отдыхают. Под одним из снимков Давид Манукян поинтересовался у подписчиков, не сыграть ли ему свадьбу с Ольгой Бузовой.

Слухи об их свадьбе возникли давно, но никакой конкретики со стороны Бузовой или Манукяна не последовало. Поклонники же ждут этого момента, о чем они рассказали блогеру в комментариях под фотографией. Некоторые из них отметили, что после свадьбы пара сможет организовать творческий дуэт, в котором Бузова будет петь, а Дава — танцевать.