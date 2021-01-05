 

Давид Манукян задумался о свадьбе с Бузовой на Мальдивах

05.01.2021, 8:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский блогер и танцор Давид Манукян в очередной раз намекнул на возможную свадьбу с Ольгой Бузовой. Над вопросом женитьбы он задумался во время отдыха на Мальдивах, куда они отправились встретить Новый год.
Пара регулярно публикует фотографии в Instagram, демонстрирующие, как они отдыхают. Под одним из снимков Давид Манукян поинтересовался у подписчиков, не сыграть ли ему свадьбу с Ольгой Бузовой.

Слухи об их свадьбе возникли давно, но никакой конкретики со стороны Бузовой или Манукяна не последовало. Поклонники же ждут этого момента, о чем они рассказали блогеру в комментариях под фотографией. Некоторые из них отметили, что после свадьбы пара сможет организовать творческий дуэт, в котором Бузова будет петь, а Дава — танцевать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Виталия Наливкина обвиняют в краже денег из квартиры подполковника Андрейченко

29.10 / Мнение: О сенсационной отставке Рамзана Кадырова

26.06 / Названы самые свободные от наркотиков регионы России

03.10 / Диетолог рассказала об опасности диеты перед Новым годом

09.10 / Станция OSIRIS-REx нашла на астероиде Бенну следы жидкой воды

17.12 / В России выявили еще 28 214 случаев заражения коронавирусом

11.08 / Мнение: Популярность Маши и Медведя, электронная трудовая и северные надбавки на удалёнке

30.06 / Косметолог рассказала о способе “загореть” без солнца и солярия

09.11 / В Москве мигрант избил врача коронавирусной бригады

04.01 / Рукопашный бой военных на границе двух ядерных держав попал на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска