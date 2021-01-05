Тилль Линдеманн два года назад спас Лолиту Милявскую от смерти

05.01.2021, 8:38, Разное

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Российская певица Лолита Милявская пояснила о случае, когда солист группы Rammstein Тилль Линдеманн спас ее от смерти. Немецкого музыканта Лолита называет своим братом, дружба между ними длится уже несколько лет.

Неожиданная встреча Лолиты и Линдеманна произошла в Дубае. Там они совершили совместную прогулку на яхте. Во время плавания солист группы Rammstein напомнил Милявской, как он в 2019 году на фестивале «Жара» спас ее. Певица в свою очередь более подробно пояснила о том случае.

Она находилась в бассейне, когда решила подплыть к бортику, где стояла подключенная к сети музыкальная аппаратура. Линдеманн успел к ней подбежать и порекомендовал отплыть в другое место. Лишь позднее Лолита Милявская поняла, что оборудование было под напряжением и ее могло ударить током.