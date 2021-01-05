 

Тилль Линдеманн два года назад спас Лолиту Милявскую от смерти

05.01.2021, 8:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица Лолита Милявская пояснила о случае, когда солист группы Rammstein Тилль Линдеманн спас ее от смерти. Немецкого музыканта Лолита называет своим братом, дружба между ними длится уже несколько лет.
Неожиданная встреча Лолиты и Линдеманна произошла в Дубае. Там они совершили совместную прогулку на яхте. Во время плавания солист группы Rammstein напомнил Милявской, как он в 2019 году на фестивале «Жара» спас ее. Певица в свою очередь более подробно пояснила о том случае.

Она находилась в бассейне, когда решила подплыть к бортику, где стояла подключенная к сети музыкальная аппаратура. Линдеманн успел к ней подбежать и порекомендовал отплыть в другое место. Лишь позднее Лолита Милявская поняла, что оборудование было под напряжением и ее могло ударить током.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 12.08.2020

21.07 / «Один из самых грязных процессов в стране»

03.11 / Умер один из создателей “Незнайки”

25.11 / Мнение: Кто этот мощный старик?!

17.08 / Мнение: Ходорковский: Похоже Путин готовит ОМОН

22.07 / Киркоров разочарован дуэтом с парнем Бузовой

05.11 / СМИ оценили наследство, которое получит сын Петросяна

15.08 / Все-таки вместе: Элли Голдинг сходила на свидание со своим мужем Каспаром Джоплингом

03.11 / Спустя три дня: в Турции из-под завалов достали живого ребенка

22.11 / Ной мертв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска