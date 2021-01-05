 

В МИД пообещали ответить на принятие США политизированного «акта Родченкова»

05.01.2021, 8:00, Новости дня
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Принятие США такого политизированного закона, как «акт Родченкова», получит соответствующую международную оценку, сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Полагаем, что принятие таких односторонних политизированных законов, как «акт Родченкова», получит соответствующую оценку международного сообщества. Кстати, МОК и ВАДА уже выразили негативное отношение к нему», – сказал Вершинин, передает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на то, что «акт Родченкова» является национальным законом США, «можно и должно» привлечь внимание к нему, подчеркнув его несоответствие международным нормам. «Так, акцентировать односторонность этого закона США, подмену им международных антидопинговых норм, «экспорт» юрисдикции на политическом уровне можно как на площадке ООН, так и через конвенционные механизмы», – сказал Вершинин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подписание президентом США Дональдом Трампом «Акта Родченкова» стало следствием привычки Соединенных Штатов доминировать во многих сферах.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. 



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