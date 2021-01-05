Регина Тодоренко объяснила исчезновение груди 3-го размера

05.01.2021, 7:48, Разное

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Супруга российского певца Влада Топалова пояснила своим подписчикам, куда исчезла ее пышная грудь. На откровенный разговор Регина Тодоренко решилась из-за частых комментариев в Instagram по поводу ее изменившейся внешности.

Все волнующимся по этому поводу подписчикам Регина Тодоренко посоветовала обратиться «в бюро розыска», поскольку грудь могли «похитить инопланетяне». Исчезновение объемного бюста телеведущая объяснила экстремальным похудением на 20 килограммов.

Некоторые поклонники посоветовали Регине Тодоренко не переживать. Они вспомнили личный опыт, когда у них после кормления младенца грудью бюст тоже изменил свою форму, став гораздо меньше. А всех критиков подписчики телеведущей назвали обычными завистниками, которые уже не знают, к чему еще им придраться.