Мнение: Коллекция носов называется “насотека”

05.01.2021, 7:40, Разное

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Некоторые музеи обладают потрясающими собраниями скульптур. Тематическими.

Например, в копенгагенской Новой Глиптотеке Карлсберга есть специальная витрина, посвященная именно "отрубленным" носам.



Photo by Nico Kaiser (flickr)

Как же сложилась эта удивительная коллекция?

Откуда взялось такое количество носов и почему в музее их экспонируют отдельно, без лиц?

Дело в том, что античные статуи в обилии ищут, находят и коллекционируют начиная с эпохи Ренессанса. При этом громадное количество подлиных изображений голов дошло до нас без носов. Во-первых, это самая выступающая часть головы, и если бюст плохо хранили, катили по полу, например, то понятно, что именно нос откалывался первым.

Во-вторых, очень многие статуи (языческих богов, "плохих" императоров) потомки портили намеренно, иногда просто в приступе ребяческого вандализма — но часто именно как "идолища поганые". По словам Аделы Оппенгейм, куратора Департамента египетского искусства в Метрополитен-музее, например, если речь идет об обезображивании египетских статуй, то египтяне уничтожали им носы, так как считали, что "жизненная сила", подобно воздуху, входила именно через носы. Если было необходимо обезвредить статую, чтобы она тебе (скажем, грабителю могил) не принесла вреда своим "сглазом", то отрубание носа было популярным методом.

Кроме того, отрубание носов и у живых людей было распространенным видом наказания, так что тут еще ассоциативная симпатическая магия. Например, в Египте было специальное поселение под названием Риноколура («город отрезанных носов»), куда отправляли изгнанных преступников с таким увечьем. У греков был термин для отрезания носа («ринокопия»), и оно регулярно применялось в качестве наказания во время Византийской империи: например, так пострадал император Юстиниан II, который был свергнут и наказан именно таким образом, чтобы он больше не претендовал на престол (от императора ожидалось, что он будет совершенным отражением Бога, свободным от уродств).

Базальтовый бюст Германика, нос которому явно вырубили намеренно. А на лбу у него вырезан крест



Вот еще пример того, как "идола" пытались лишить силы: голова Афины с Афинской агоры



При этом же концепция царящей сегодня "музейной" реставрации появилась недавно. Идея подобной, современной сегодня реставрации состоит в том, чтобы сохранять предмет в том виде, какой он имеет на данный момент, со всеми его потерями и утратами. Просто законсервировав его, максимум остановив дальнейшее разрушение. На крайний случай можно восполнить потерю, но только так, чтобы обязательно было видно, какое место новое, где поставлена "заплатка". Такой показ сегодня считается более аутентичным, а "отреставрированные" по-старомодному скульптуры — искажёнными.

Однако с 16 до 19 века принципы реставрации (даже наверно стоит поставить это слово в кавычки — "реставрации") были совсем другими. Людям же не нравится владеть сломанными вещами. Целые смотрятся лучше, стоят дороже. Все ремонтировали, швы и стыки шпатлевали так, что и трещинки не было видно. Статуям доделывали ноги, руки, присобачивали чужие головы, головам приделывали носы (это было достаточно легко). Только гениталии не приделывали, а наоборот закрывали листиками.

Император Гордиан с нарощенным кончиком носа и приделанными плечами



Карлсбергская глиптотека — это старый музей, основанный в 19 веке. Туда покупалось много таких "отреставрированных" вещей, да и сами они активно занимались "реставрацией". Однако потом, в 20 веке, когда концепция поменялась, античные статуи начали освобождать от поздних надстроек, отвинчивать и отклеивать от них поздние детали (по этой же причине, например, "Лаокоон" сегодня демонстрируется без руки — а на слепках он с рукой).

Констанций Хлор: слева подлинник в Античном собрании Берлина (с удаленным новодельным носом), справа — слепок в ГМИИ, сделанный, когда реставрационный нос еще был (его силуэт делали, небось, по монетам).



В 1981 году в Глиптотеке вдруг обнаружили, что у них набралась огромная коробка новодельных носов. И, умнички какие, они решили это не выбрасывать, словно мусор, а сделали из этого отдельную экспозицию.

Ссылки

https://en.wikipedia.org/wiki/Nasothek

the-missing-noses-of-classical-antiquity

broken-noses-crosses-on-the-forehead

Cultural vandalism

Статья в Смитсониан