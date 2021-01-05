Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

05.01.2021, 7:08, Новости дня

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Народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге, сообщил источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга.

О госпитализации артиста информирует «Московский комсомолец», отмечая при этом, что Басилашвили, у которого диагностирована хроническая болезнь легких, несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заразиться.

Кроме Басилашвили, коронавирусом заболели его жена и дочь. В настоящее время актер с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих также госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Тем временем Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания.

В декабре сообщалось, что более 12 тыс. коек развернуты в медучреждениях Санкт-Петербурга для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них свободны на конец декабря были свыше 22%. Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале наступившего года при условии достаточных поставок вакцины.