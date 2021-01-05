 

Трамп предрек «начало коммунизма» в США при победе демократов

05.01.2021, 7:08, Новости дня
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Если к власти в США придут демократы, это станет «началом коммунизма» для Соединенных Штатов, сообщил президент страны Дональд Трамп на митинге в Джорджии.

Он выступил в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Трамп заявил, что от решения избирателей «зависит страна». «Весь мир смотрит, – сказал он. – Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны». Трамп заявил, что «радикальные демократы хотят забрать места в Сенате», но республиканцы намерены «сражаться».

Трамп продолжил настаивать, что «с большим отрывом» победил на президентских выборах. Как подчеркнул Трамп, он прибыл в Джорджию, чтобы «демократы не украли голоса». Он призвал избирателей «не позволить демократам украсть Белый дом», передает ТАСС.

«Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», – сообщил Трамп, пообещав, что ситуация в ближайшее время изменится. Действующий президент сказал: «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», – передает РИА «Новости».

Напомним, избранный президент Джозеф Байден на митинге в Джорджии раскритиковал Трампа за то, что он только жалуется и «попросту не хочет работать». 5 января в американском штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат США. В том случае, если оба мандата достанутся демократам, в Сенате возникнет паритет – 50 на 50, и тогда судьбу наиболее важных законов и назначений будет решать 101-й голос – голос вице-президента США Камалы Харрис.



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