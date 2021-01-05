Татьяна Брухунова уверена в заказном характере своей травли

05.01.2021, 6:56, Разное

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Жена российского комика Евгения Петросяна назвала травлю в Сети чьим-то заказом. Татьяна Брухунова пояснила своим подписчикам, что даже знает имена заказчиков и сколько они заплатили.

Подписчики Татьяны Брухуновой в Instagram вспомнили, что ранее почти все комментарии в социальных сетях, посвященные ей, были направлены на то, чтобы «облить ее грязью», но потом они резко исчезли. Тогда супруга Петросяна заявила, что кое-кому надоело тратить деньги на ее травлю.

Татьяна Брухунова уверена, что большая часть критики в ее адрес была сфабрикована и оплачена. При этом во время встречи с реальными людьми она никогда негатива не слышала, а если такие попадались, то в основном они «были не в себе». Бывшая помощница Петросяна не стала перечислять имена заказчиков, но отметила, что знает их. Подписчики посоветовали ей не реагировать на завистников.