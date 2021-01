После захвата Ираном южнокорейского танкера в Ормузском проливе, Южная Корея направила туда свои силы (обновлено)

Иран требует от Южной Кореи разблокировать замороженные активы, захват танкера произошел на фоне шквала иранских угроз в адрес Соединенных Штатов.

BY THOMAS NEWDICK AND JOSEPH TREVITHICK JANUARY 4, 2021

VIA IRNA

Правительство Южной Кореи заявило, что, после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил сегодня танкер под южнокорейским флагом, оно направило в стратегический Ормузский пролив свои вооруженные силы. Официальные лица в Сеуле также требуют немедленного освобождения судна, которое, по словам иранских властей, они задержали из-за предполагаемого загрязнения акватории.

Министерство иностранных дел Южной Кореи выступило с заявлением относительно танкера-химовоза MT Hankuk Chemi 4 января 2021 года. Судно, которое, по словам Ирана, перевозившее 7200 тонн «химикатов на нефтяной основе» и следовавшее из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты, было взято КСИР под свой контроль около 10:00 по местному времени. На официальных фотографиях операции видно, что несколько небольших иранских катеров окружили торговое судно, которое сейчас стоит на якоре возле иранского порта Бендер-Аббас. Весь экипаж – 20 человек, в том числе 5 граждан Кореи, 11 моряков из Мьянмы, два индонезийца и два вьетнамца, также, по сообщениям, был арестован .

VIA TASNIM NEWS AGENCY

Катера КСИР атакуют танкер под флагом Южной Кореи Hankuk Chemi 4 января 2021 года.

КСИР заявил, что захватил судно валовым регистровым тоннажом 9 797 тонн после получения запроса от Морской и портовой организации страны, действовавшей на основании ордера, выданного прокуратурой прибрежной провинции Хормозган, расположенной вдоль Ормузского пролива.

Инцидент был дополнительно подтвержден органом по морским торговым операциям Соединенного Королевства (UKMTO), который следит за морской безопасностью в регионе. «В результате этих действий судно изменило курс на север и вошло в иранские территориальные воды», – говорится в заявлении.

Компания DM Shipping, южнокорейский оператор Hankuk Chemi , отрицает, что судно нарушило какие-либо экологические протоколы.

Video released of #IRGC forces seizing the South Korean vessel Hankuk Chemi earlier today. pic.twitter.com/w17dNrJBJM

Aurora Intel

@AuroraIntel

·Jan 4, 2021

Replying to @AuroraIntelЮжная Корея направит антипиратское подразделение в воды вблизи Ормузского пролива после сегодняшнего инцидента. Подразделение Cheonghae будет развернуто для обеспечения безопасности других южнокорейских кораблей.

Aurora Intel

@AuroraIntel Обнародовано видео захвата силами # КСИР #IRGC южнокорейского судна Hankuk Chemi ранее сегодня.

11:20 AM · Jan 4, 2021

Images released by #Iran |ian media Tasnim News of the South Korean Vessel HANKUK CHEMI being escorted back to an Iranian Port by #IRGC Navy after being seized due to "polluting the Persian Gulf" pic.twitter.com/4tDwhsfVjw

Aurora Intel

@AuroraIntel

·12h

Опубликованные # иранским СМИ Tasnim News изображения южнокорейского судна HANKUK CHEMI, сопровождаемого в иранский порт # ВМС КСИР после захвата из-за “загрязнения Персидского залива”

Aurora Intel

@AuroraIntel

·12h

Неясно, какие силы Южная Корея направила в этот район и на какие действия они могут быть уполномочены. В январе 2020 года официальные лица Южной Кореи объявили, что они усилят свое военное подразделение Cheonghae , которое ранее было сосредоточено на миссиях по борьбе с пиратством в Аденском заливе в сотрудничестве с Объединенной оперативной группой 151 под командованием ВМС США, чтобы также обеспечить прикрытие операций в и вокруг Ормузского пролива. Эсминцы ВМС Южной Кореи по очереди развертываются в поддержку подразделения Cheonghae и составляют основу этих сил, но неясно, какой из военных кораблей страны сейчас находится в этом регионе.

Южнокорейские вооруженные силы технически не являются частью возглавляемой США Международной организации по обеспечению морской безопасности , которая была создана в 2019 году специально для патрулирования Ормузского пролива и вокруг него и в других местах на Ближнем Востоке, а также для наблюдения за деятельностью Ирана.

Это не первый случай, когда иранцы захватывают в регионе танкер под иностранным флагом. В июле 2019 года КСИР, в частности, взял под свой контроль танкер Stena Impero под британским флагом, по официальной версии нарушивший морские правила. В тот же день Стражи исламской революции также на короткое время задержали танкер под либерийским флагом Mesdar , который принадлежит британской компании. Позже иранские официальные лица заявили, что остановили это судно только для того, чтобы проинформировать экипаж об экологических и других морских правилах.

Захват Stena Impero был расценен как прямое возмездие британским властям в Гибралтаре, задержавшим ранее в том же году иранский танкер , тогда называвшийся Grace 1. Правительство Великобритании освободило Grace 1 в августе 2019 года и Иран отпустил Stena Impero в следующем месяце.

Этот последний инцидент произошел из-за того, что Иран и Южная Корея в настоящее время спорят о состоянии иранских фондов на сумму 7 миллиардов долларов, которые заморожены в южнокорейских банках из-за санкций, введенных Соединенными Штатами. Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Южной Кореи планировал вскоре посетить Тегеран, чтобы обсудить иранское требование о разблокировании средств.

Также стоит отметить, что Южная Корея, один из 10 крупнейших импортеров нефти в мире, была основным покупателем Ирана, прежде чем, под давлением правительства США, согласилась прекратить эти закупки в мае 2020 года. КСИР, задержавший Hankuk Chemi , может оказать давление на обе страны одновременно или даже попытаться вбить клин между ними, особенно по вопросу о санкциях.

Инцидент произошел на фоне всплеска геополитических трений между Ираном и США. 3 января, Пентагон объявил, что, в ответ на угрозы со стороны иранских чиновников, в том числе некоторые направленные конкретно на президента Дональд Tрампа, по случаю первой годовщины убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани, суперавианосец USS Нимиц вернется в ближневосточные воды. Сулеймани, возглавлявший отряды Кудс, подразделения внешних операций КСИР, был убит в 2020 году в Багдаде, Ирак, в результате удара американского беспилотника.

Сообщается, что сам Трамп приказал исполняющему обязанности министра обороны Крису Миллеру приказать авианосцу вернуться на Ближний Восток. Несколькими днями ранее Миллер объявил, что «Нимиц» , который находился в Индийском океане для поддержки вывода американских войск из Сомали , после особенно продолжительного развертывания отправится домой. Этот шаг также был нацелен на деэскалацию после нескольких недель подачи сигналов режиму в Тегеране в виде нескольких вылетов бомбардировщиков B-52 дальнего действия и чрезвычайно редкого публичного прохода АПЛ USS Georgia класса Огайо с с управляемыми ракетами на борту через Ормузский пролив.

Сообщается, что в последнее время разведывательное сообщество США стало свидетелем повышения боевой готовности иранских воинских частей, включая подразделения ПВО и морских сил. Однако неясно, является ли это подготовкой к ответу на любой ответ Америки на атаку Ирана или его региональных ставленников, или это реакция на угрозы со стороны правительства США, реальные или иные.

…Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over.

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

·Dec 23, 2020

Наше посольство в Багдаде было поражено в воскресенье несколькими ракетами. Три ракеты не удалось запустить. Угадайте, откуда они были: ИРАН. Сейчас мы слышим разговоры о дополнительных нападениях на американцев в Ираке…

22.4K

70.6K

236.8K

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

·Dec 23, 2020

…Несколько дружественных медицинских советов Ирану: Если хоть один американец будет убит, я привлеку Иран к ответственности. Подумайте об этом.

Instead of fighting Covid in US, @realDonaldTrump & cohorts waste billions to fly B52s & send armadas to OUR region

Intelligence from Iraq indicate plot to FABRICATE pretext for war.

Iran doesn't seek war but will OPENLY & DIRECTLY defend its people, security & vital interests.

— Javad Zarif (@JZarif) December 31, 2020