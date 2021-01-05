 

Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

05.01.2021, 6:16, Новости дня
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Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

«Правительству Российской Федерации… представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Предложения должны представить к 1 февраля 2021 года.

В конце года президент Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаилом Шмаковым отметил необходимость дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян. До этого Путин заявил, что правительство изучает возможность снять ограничения на индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако условием для этого является бюджетная обеспеченность.

В середине декабря сообщалось, что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме намерены возобновить диалог с правительством по вопросу поэтапного возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. 



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