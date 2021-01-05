Компания Adobe рекомендует пользователям незамедлительно удалить Flash Player

05.01.2021, 6:14, Новости дня

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На сайте компании Adobe появилась настоятельная просьба разработчика как модно быстрее удалить со своих устройств Flash Player, поддержка которого окончательно прекращена в новом году.

Также представители компании напоминают, что с 12 числа текущего месяца будет заблокирован запуск всего содержимого Flash Player. По словам специалистов, удаление данного сервиса в интересах самих пользователей, так как попытки продолжать пользоваться им могут навредить установленным на устройствах операционным системам.

Дело в критических ошибках, которые были обнаружены во Flash Player еще в 2017 году и с тех пор так и не исправлены. Они-то и стали главной причиной решения отказаться от данного сервиса, уточняют эксперты.