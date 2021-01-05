На платформе Google TV будут доступны около тридцати стриминговых сервисов

05.01.2021, 6:14, Новости дня

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Доступ примерно к трем десяткам стриминговых сервисов обеспечивает обновленная платформа Google TV, которую сейчас предлагают для американских пользователей. По поводу РФ пока возникают большие вопросы.

Тем временем многие уже заметили, что в списке доступных платформ почему-то отсутствует популярный Netflix, хотя есть там Amazon Prime Video, ABC и прочие источники контента.

Также возникает вопрос по поводу доступа к Google TV для российских пользователей. Как поясняют эксперты рынка, нет ничего удивительного в том, что американский разработчик сначала будет распространять свой новый продукт у себя на родине, а затем – далее по всему миру. Но в списке стран, в которых в обозримой перспективе будет обеспечен доступ, почему-то нет России.