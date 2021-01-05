Грета Тунберг пообещала отметить 18-летие в пабе

05.01.2021, 5:24, Новости дня

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг в свой 18-й день рождения потроллила последователей теории о плоской Земле.

«Спасибо за все поздравления в день моего 18-летия! Сегодня вечером найдете меня в местном пабе, я раскрою все темные секреты заговора о климатических школьных забастовках и моих злых кураторах, которые больше не могут контролировать меня. Наконец-то я свободна!» – написала Тунберг в Twitter.

К посту она прикрепила свое фото в свитшоте с надписью «Сообщество плоского Марса» (Flat Mars Society), сыронизировав таким образом над людьми, верящими в плоскую Землю.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday!

Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me!

I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 3, 2021

Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе.