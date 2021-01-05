Гражданин Финляндии устроил ДТП с запряженной лошадьми каретой в Петербурге

05.01.2021, 5:24, Новости дня

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В Санкт-Петербурге карета, запряженная лошадьми, наехала на автомобиль, сообщают СМИ.

Машина в момент ДТП стояла на светофоре. В результате столкновения у кареты отвалились передние колеса. Управлял каретой житель Финляндии 1977 года рождения. Ни люди, ни лошади не пострадали, передает РЕН ТВ.