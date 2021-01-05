Для зарядки электросамолетов предлагают использовать энергию из воздуха

05.01.2021, 5:22, Новости дня

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Самолеты на электрической тяге уже перестали быть фантастикой. Однако возникает много вопросов по поводу дальности их полета и времени зарядки аккумуляторов.

Проблему можно решить, если прислушаться к идее польского дизайнера Михала Бониковского, который в рамках проекта Eather One уже представил соответствующий концепт-арт.

Он предлагает для зарядки батарей во время полета использовать статическое электричество, которое возникает от трения корпуса летательного аппарата с воздухом. По мнению энтузиаста, полученной в результате энергии должно хватать для того, чтобы в значительной мере пополнять заряд батарей и увеличивать расстояние полета до очередной посадки и подзарядки.