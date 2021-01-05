В РФ решается судьба МКС

05.01.2021, 5:22, Новости дня

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Проблемы международной космической станции уже всем известны. Поэтому в ближайшие месяцы будет решена ее дальнейшая судьба, сообщили в правительстве Российской Федерации.

Вопрос стоит о выборе между ремонтом и модернизацией либо прекращением использования орбитальной станции с последующим построением новой.

Вообще-то срок эксплуатации станции был определен до 2024 года. В 2021-м РФ планирует отправить на стыковку с ней нового модуля «Наука». Однако многочисленные неисправности и утечка воздуха, которую никак не удается устранить, заставляют рассматривать и другие варианты, отмечает компетентный источник. Не исключено также, что решение будет принято в пользу продления срока службы МКС до 2028 или даже 2030 года.