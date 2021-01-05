 

Мнение: Когда запретят петарды?

05.01.2021, 5:06, Разное
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Жители Сочи обратились к мэру города и главе Краснодарского края с требованием запретить петарды ифейерверки.

Даже петицию создали.

Приведу текст петиции полностью:

Огромный урон для ряда населения нашей страны наносит бесконтрольное использование петард и салютов в предновогодние и новогодние праздники!

Это становится невыносимо! Несовершеннолетние дети взрывают бессмысленные петарды, что очень сильно пугает и наносит вред нервной системе других граждан, особенно пожилых людей, маленьких детей, домашних и бездомных животных.

В период праздничных дней теряются тысячи животных, которые от неожиданных и громких звуков срываются с поводков и убегают, теряя контроль над своим сознанием.

Для многих хозяев четвероногих питомцев Новый год становится испытанием! И они вынуждены «пересиживать» праздник, закрываясь в ванной и успокаивая своих животных..

У животных и пожилых людей часто случаются сердечные приступы. Малолетние дети просыпаются на каждый выстрел и плачут от ужаса!

Салюты и петарды становятся причиной огромного количества пожаров, что наносит непоправимый ущерб окружающей среде и природе!

От использования пиротехники остается много загрязняющих Землю веществ.

Лишь одна минута человеческого «счастья» приносит столько вреда!

Мы просим запретить салюты частных лиц и их свободную продажу!

Подписать петицию можно здесь

Подписался. Потому что подерживаю требование.

Понимаю и не возражаю против петард и фейерверков Новогоднюю ночь. Или 9 мая. … Но кода взрывы громыхают несколько дней подряд, неделями,  это уже чересчур. Это уже не празднование, это уже какой-то  кураж дебилов…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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