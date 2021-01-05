Мнение: Когда запретят петарды?
05.01.2021, 5:06,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Жители Сочи обратились к мэру города и главе Краснодарского края с требованием запретить петарды ифейерверки.
Даже петицию создали.
Приведу текст петиции полностью:
Огромный урон для ряда населения нашей страны наносит бесконтрольное использование петард и салютов в предновогодние и новогодние праздники!
Это становится невыносимо! Несовершеннолетние дети взрывают бессмысленные петарды, что очень сильно пугает и наносит вред нервной системе других граждан, особенно пожилых людей, маленьких детей, домашних и бездомных животных.
В период праздничных дней теряются тысячи животных, которые от неожиданных и громких звуков срываются с поводков и убегают, теряя контроль над своим сознанием.
Для многих хозяев четвероногих питомцев Новый год становится испытанием! И они вынуждены «пересиживать» праздник, закрываясь в ванной и успокаивая своих животных..
У животных и пожилых людей часто случаются сердечные приступы. Малолетние дети просыпаются на каждый выстрел и плачут от ужаса!
Салюты и петарды становятся причиной огромного количества пожаров, что наносит непоправимый ущерб окружающей среде и природе!
От использования пиротехники остается много загрязняющих Землю веществ.
Лишь одна минута человеческого «счастья» приносит столько вреда!
Мы просим запретить салюты частных лиц и их свободную продажу!
Подписать петицию можно здесь
Подписался. Потому что подерживаю требование.
Понимаю и не возражаю против петард и фейерверков Новогоднюю ночь. Или 9 мая. … Но кода взрывы громыхают несколько дней подряд, неделями, это уже чересчур. Это уже не празднование, это уже какой-то кураж дебилов…
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет