В МИД заявили об активизации ИГ в сирийском Заевфратье

05.01.2021, 4:32, Новости дня

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Ситуация в сирийском Заевфратье накаляется из-за активизации боевиков ИГ и продолжающихся столкновений между курдскими «Сирийскими демократическими силами» и протурецкими формированиями, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Ситуация «на земле» в Сирии стабилизировалась, но остается взрывоопасной и сложной. Сохраняется напряженность на неподконтрольных Дамаску территориях – в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе. Остро стоят гуманитарные и социально-экономические проблемы, усугубившиеся в связи с ужесточением односторонних санкций и на фоне пандемии коронавируса», – сказал Вершинин, передает РИА «Новости».

Вместе с тем он отметил, что «в Заевфратье наблюдается эскалация напряженности в связи с активизацией ИГИЛ, а также продолжающимися столкновениями между курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) и родоплеменными союзами, СДС и протурецкими формированиями по периметру зоны операции «Источник мира», в районе населенного пункта Айн-Исса».

27 декабря заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что в районе Айн-Исса отмечается нестабильная обстановка, а для ее стабилизации направлены дополнительные подразделения российской военной полиции. Позднее он сообщил о прекращении (до момента урегулирования ситуации) сопровождения военной полицией гражданского транспорта на участке трассы М4 между Тель-Тамер и Айн-Исса.

Кроме того, 30 декабря террористы атаковали автобус с мирными гражданами на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира, погибли 28 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в районе Эт-Танф.

Днем ранее трое российских военных полицейских, обеспечивавших «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А.