 

Сборную РФ разгромили в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

05.01.2021, 4:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сборная РФ по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Российская команда проиграла со счетом 0:5. Шайбы в ворота сборной РФ забросили Алекс Ньюхук (открыл счет уже на первой минуте), Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс. Во втором периоде сборная РФ забила гол после броска Михаила Абрамова, но арбитры отменили взятие ворот из-за положения вне игры, пишет «Чемпионат».

Напомним, в четвертьфинале молодежная сборная России обыграла команду Германии, а сборная Канады обыграла чехов. Финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / СП отреагировала на новые данные Минтруда по расчету прожиточного минимума пенсионера

09.07 / В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

03.07 / Полиция проводит проверку после нападения хозяина особняка на подростков

23.11 / В Польше открылся передовой штаб 5-го армейского корпуса США

11.08 / Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

08.09 / Обычные инфекции могут провоцировать болезнь Альцгеймера

09.09 / Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX

27.06 / Голосование по поправкам набирает обороты по всей стране

29.09 / Продажи автомобилей в Санкт-Петербурге в августе выросли на 2%

12.08 / Степанов: Считаю, что украинские ученые сто процентов способны создавать вакцины, но им нужны условия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска