Сборную РФ разгромили в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

05.01.2021, 4:32, Новости дня

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Сборная РФ по хоккею проиграла команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Российская команда проиграла со счетом 0:5. Шайбы в ворота сборной РФ забросили Алекс Ньюхук (открыл счет уже на первой минуте), Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс. Во втором периоде сборная РФ забила гол после броска Михаила Абрамова, но арбитры отменили взятие ворот из-за положения вне игры, пишет «Чемпионат».

Напомним, в четвертьфинале молодежная сборная России обыграла команду Германии, а сборная Канады обыграла чехов. Финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.