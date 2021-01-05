В молитве в Конгрессе США слову «аминь» придумали «женскую форму»

05.01.2021, 4:32, Новости дня

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Произнося молитву в Конгрессе США, чтец дополнил слово «аминь (amen)» придуманным словом «a-women», сообщают информационные агентства.

Молитву читали в ходе первого заседания Конгресса. Чтец, который находился на месте председателя, произнес молитву во имя «монотеистического Бога, Брахмы и Бога, известного под многими именами». Он завершил молитву словами «amen and a-women», видимо, решив добавить гендерного равноправия, так как увидел в слове «аmen» «мужской» корень «men/man».

Конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Гай Решенталер выразил возмущение нововведением, указав, что латинское слово «amen» означает «да будет так», оно «не имеет рода». Решенталер заявил, что для «прогрессивных» демократов «факты не имеют значения», передает РИА «Новости».

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